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Гришин — о пенальти Медины: если он нарушил установку Станковича, то нужно штрафовать

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ситуацию с незабитым пенальти в матче 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала.
Фото: ФК "Спартак"
«Мне кажется, что это стопроцентный пенальти. Во-первых, рука увеличивала площадь тела, а во-вторых, если бы мяч пролетел дальше, Пабло Солари забил бы гол. Я, как футболист, сразу увидел здесь пенальти. Если Медина действительно нарушил тренерскую установку, пробив пенальти вместо Барко, то за такое нужно штрафовать. Хотя, если бы он забил, мы бы говорили иначе. Это футбол», — заявил Гришин «Матч ТВ».

На 86-й минуте матча 24-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» хозяева поля получили право на исполнение 11-метрового удара за игру рукой со стороны защитника гостей в своей штрафной площади.

В этот раз исполнять пенальти подошёл не Эсекьель Барко, как это было раньше в «Спартаке», а Хесус Медина. Однако парагвайский полузащитник не смог реализовать свой шанс, попав в перекладину. Из-за этого «Спартак» потерял возможность сравнять счёт в матче, который в итоге завершился победой «Динамо» со счётом 2:1.

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