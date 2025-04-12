"У Артура Гомеса порван ахилл. Это предварительная информация от нашего врача", - приводит слова Гафина "Матч ТВ".
В начале второго тайма матча 24-го тура РПЛ с нижегородским "Пари НН" нападающий московского "Динамо" Артур Гомес в одном из игровых эпизодов оступился, после чего не смог продолжить встречу и на 55 минуте был заменен на Ярослава Гладышева.
Сама встреча между командами завершилась вничью со счётом 1:1.
Стал известен предварительный диагноз травмированного игрока "Динамо" Артура Гомеса
Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Артура Гомеса.
Фото: ФК "Динамо" Москва