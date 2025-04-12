Акинфеев: у меня никогда не было рвения переехать в Европу

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не перешел в европейский чемпионат.

Фото: РПЛ

- Я ни о чем не жалею. У меня никогда не было рвения переехать в Европу. Да, наверное, у кого-то мечта — играть в "Барселоне", в "Реале". Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию, - сказал Игорь Mash на спорте.



Напомним, Игорь Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. За это время голкипер шесть раз становился чемпионом России ( 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), семь раз выигрывал Кубок России ( 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2022/23) и столько же Суперкубок России ( 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), а также стал обладателем Кубка УЕФА (2004/05). Голкипер провел за "армейцев" во всех турнирах 789 матчей, пропустил 712 мячей и сыграл "на ноль" в 328-ми встречах.