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Санкт-ПаулиЗавершен
Бохум
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АугсбургЗавершен
Хоффенхайм
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МайнцЗавершен
Боруссия М
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ФрайбургЗавершен
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Чемпионат Франции. Лига 1

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Монако
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МарсельЗавершен
Тулуза
1 - 2 1 2
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм

Акинфеев: у меня никогда не было рвения переехать в Европу

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не перешел в европейский чемпионат.
Фото: РПЛ
- Я ни о чем не жалею. У меня никогда не было рвения переехать в Европу. Да, наверное, у кого-то мечта — играть в "Барселоне", в "Реале". Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию, - сказал Игорь Mash на спорте.

Напомним, Игорь Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. За это время голкипер шесть раз становился чемпионом России ( 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), семь раз выигрывал Кубок России ( 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2022/23) и столько же Суперкубок России ( 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), а также стал обладателем Кубка УЕФА (2004/05). Голкипер провел за "армейцев" во всех турнирах 789 матчей, пропустил 712 мячей и сыграл "на ноль" в 328-ми встречах.

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