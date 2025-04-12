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Булыкин: спартаковцы сильно усложнили себе задачу в борьбе за чемпионство

Экс-форвард "Локомотива", "Динамо" и "Байера" Дмитрий Булыкин оценил шансы "Спартака" на чемпионство после поражения от "Динамо" Махачкала (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Когда нужно было показать свой уровень, замашки на чемпионство, они пропустили два от команды, которой ничего не нужно. Это показывает настрой красно-белых. Спартаковцы сильно усложнили себе задачу в борьбе за чемпионство, проиграв "Динамо", - сказал Булыкин корреспонденту "Совспорта".

Потерпев поражение, красно-белые рискуют опуститься на третью строчку в таблице, если "Зенит" 13 апреля наберет очки в матче с "Краснодаром".

На данный момент красно-белые располагаются на втором месте в РПЛ, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах и опережая ЦСКА и "Зенит" по личным показателям. Следующий тур красно-белые на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном". Встреча состоится 19 апреля.

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