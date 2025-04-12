«Богдан Йочич увидел меня. Я взял мяч и заметил пространство за защитниками. Удалось пройти и забить. Очень рад, что получился этот гол. Иногда я делаю так на тренировках, но это не типичный для меня удар. Рад, что такой элемент получился.
Олег Иванов — футболист с невероятным опытом, все мы его очень уважаем. Он очень часто подсказывает нам, особенно по тактике. Это был как раз такой случай», — заявил Шабанхаджай «Матч ТВ».
Олег Иванов выступает за футбольный клуб «Рубин» с июля 2022 года. За это время он принял участие в 64 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 38-летнего полузащитника составляет 100 тысяч евро.
В текущем сезоне Олег Иванов сыграл в 29 матчах и отметился одной результативной передачей.
После 24 туров «Рубин» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.
Шабанхаджай: Иванов — футболист с невероятным опытом, мы его очень уважаем
Нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ подчеркнул важную роль полузащитника Олега Иванова в команде.
Фото: ФК "Рубин"