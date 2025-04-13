Кассьерра - о любимом голе в составе "Зенита": назову мяч, забитый на выезде "Краснодару" год назад

- Сложный вопрос, потому что их много. Но если выбирать один, назову мяч, забитый на выезде "Краснодару" год назад. Это был очень важный матч, нам необходимо было побеждать, - приводит слова Кассьерры пресс-служба Зенита на официальном сайте.
Напомним, колумбийский нападающий перешел в "Зенит" из "Сочи" в 2022 году за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач. В прошлом розыгрыше РПЛ Матео стал лучшим бомбардиром, наколотив 21 гол.
13 апреля, в день рождения Матео Кассьерры, сине-бело-голубые встретятся с "Краснодаром" на своем поле в рамках 24 тура РПЛ. Начало матча в 17:00. На данный момент "Зенит" занимает третью строчку в чемпионате, набрав 47 очков в 23 встречах, в то время как "быки" возглавляют таблицу, имея в своем активе 52 балла в 23 играх.