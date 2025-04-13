- Почему так отреагировали на гол Шабанхаджая? Он взял мяч в центре и пробежал как Месси и всех обыграл. Получился красивый и важный гол. Поэтому все так отреагировали, - сказал Безруков "Бизнес Online".
Напомним, в матче 24 тура РПЛ казанцы обыграли "железнодорожников" благодаря голу Дардана Шабанхаджая, который обыграл четверых игроков и "черпачком" перекинул вратаря.
На данный момент "Рубин" располагается на седьмой строчке в таблице, имея в своем активе 36 очков в 24 матчах. Следующий тур команда Рашида Рахимова проведет на выезде 20 апреля против московского "Динамо".
Безруков - о голе Шабанхаджая: пробежал как Месси и всех обыграл
Полузащитник казанского "Рубина" Руслан Безруков поделился мнением о голе Шабанхаджая в матче против "Локомотива" (1:0).
Фото: ФК "Рубин"