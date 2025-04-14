"Корниленко в раздевалке подарил мяч и сказал, что гордится! Спасибо ему большое! Я его очень ценю и уважаю.
Сергей Александрович до матча написал, что будет сидеть на определённом месте. Когда я забил гол — видел его. И мы просто помахали друг другу. Он радовался больше, чем я", - цитирует Сергеева "Чемпионат".
Вчера, 13-го марта, самарские "Крылья Советов" одержали выездную победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Нападающий Иван Сергеев забил 58-й мяч за самарцев и стал лучшим бомбардиров в истории клуба, превзойдя предыдущий рекорд Сергея Корниленко.
После 24-х сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками в своем активе.
Сергеев рассказал, как Корниленко поздравил его с установлением рекорда в "Крыльях"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал, как Сергей Корниленко поздравил его с рекордом.
Фото: ФК "Крылья Советов"