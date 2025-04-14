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Источник: агент Сперцяна отклонила предложение по переходу игрока в "Ноттингем Форест"

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, не стала рассматривать возможность трансфера футболиста в английский «Ноттингем Форест».

Фото: ФК "Краснодар"
По информации Metaratings, один из агентов на европейском рынке предложил Рафаэле Пименте, представляющей интересы игрока сборной Армении, вариант с переходом в клуб английской Премьер-лиги. Однако агент отказалась от этой идеи по ряду причин, которые не уточняются.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 29 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Ювентуса». Также в зимнее трансферное окно активно обсуждалось возможное подписание футболиста английским клубом «Лидс Юнайтед».

Следует также упомянуть, что Сперцян является выпускником академии «Краснодара» и капитаном команды. Он уже пятый сезон выступает за основной состав команды.

После 24 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка.

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