- Пока не могу сказать, сыграет он или нет. Решение будет принято в день матча со "Спартаком". Мне еще сегодня доктора скажут. Он уже начал тренироваться. Сам Саша говорит, что готов выйти. Но мы еще посмотрим. Главное, чтобы не было рецидива...
Встреча между столичным "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" в рамках полуфинала 1-го этапа Пути регионов Кубка России состоится завтра, 15 апреля. Матч пройдет на "Лукойл Арене" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Напомним, голкипер Александр Селихов перешел в "Урал" из "Спартака" минувшей зимой в качестве свободного агента. Последние игры вратарь пропускал из-за болезни.
Источник: "СЭ"
Президент "Урала" Иванов рассказал, сыграет ли Селихов против "Спартака"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, сможет ли вратарь Александр Селихов принять участие в матче Кубка России.
Фото: ФК "Урал"