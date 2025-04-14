"Слухи о возможной отставке? Мы работаем. Мы работаем", – передает "Советский спорт" слова Осинькина.
В воскресенье, 13 апреля, самарские "Крылья Советов" одержали в гостях волевую победу над "Химками" в 24-м туре РПЛ. Команда Игоря Осинькина уступала до 51-й минуты, но смогла переломить ход встречи и выиграла со счетом 3:1.
Самарцы набрали 26 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет на данный момент три балла.
Осинькин - о возможной отставке: мы работаем
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о своем возможном увольнении из клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"