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Осинькин - о возможной отставке: мы работаем

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о своем возможном увольнении из клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Слухи о возможной отставке? Мы работаем. Мы работаем", – передает "Советский спорт" слова Осинькина.

В воскресенье, 13 апреля, самарские "Крылья Советов" одержали в гостях волевую победу над "Химками" в 24-м туре РПЛ. Команда Игоря Осинькина уступала до 51-й минуты, но смогла переломить ход встречи и выиграла со счетом 3:1.

Самарцы набрали 26 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет на данный момент три балла.

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