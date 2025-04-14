"Сейчас Дзюба забивает, приносит пользу "Акрону". Там его окутали вниманием и заботой, дают играть. Его специфика, что когда ему доверяют, то он раскрывается. А если ему не дают игровое время, то он задаёт неудобные вопросы руководителям, тренерам, возникают трения. Свои голы в этом сезоне он бы за "Локомотив" забил. Сейчас он помог бы "Локомотиву". Это габаритный футболист с чувством гола" — приводит слова Фильцова Legalbet.
Нападающий Артём Дзюба выступал за московский "Локомотив" с февраля 2023 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года форвард, находясь в статусе свободного агента, заключил однолетний контракт с тольяттинским "Акроном". В текущем сезоне 26-летний нападающий в общей сложности 18 раз появился на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 7 голов, отметился 4 результативными передачами на партнеров по команде.
Фильцов: Дзюба сейчас помог бы "Локомотиву"
Бывший голкипер "Локомотива" Александр Фильцов выразил мнение, что нападающий "Акрона" Артём Дзюба мог бы сейчас помочь "железнодорожникам".
Фото: ФК "Акрон"