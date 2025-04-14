Кобелев обвинил Агкацева в привозе первых двух мячей в матче с "Зенитом"

"Я думаю, что в первую очередь сказалась неважная готовность некоторых игроков, в том числе вратаря. Первые два мяча он привез, с моей точки зрения. Эта неуверенность передалась другим игрокам. Мне показалось, что игроки "Краснодара" были заряжены не на борьбу, а на разговоры. Их постоянно все бесило и выводило из себя. С таким подходом тяжело играть с хорошими командами уровня "Зенита", - приводит слова Кобелева "Спорт День за Днем".
"Зенит" и "Краснодар" встречались друг с другом 13 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. В их составе отличились Андрей Мостовой, Лусиано, Максим Глушенков, Луис Энрике. Единственный гол в составе "быков" забил Никита Кривцов.
Эта победа позволила "Зениту" приблизиться к "Краснодару" в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 6 туров до завершения текущего сезона чемпионата России чёрно-зеленые опережают сине-бело-голубых на 2 очка (52 против 50 очков).