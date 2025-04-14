"То, как складывается этот сезон чемпионата России, не может не радовать. Каждый тур — интрига, интересные матчи. Остается ли "Спартак" в чемпионской гонке? Да, благодаря "Зениту". Они оставили и "Спартак", и ЦСКА в гонке за титул. Сейчас вся первая четверка способна побороться за трофей", — приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".
После 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на первом месте в турнирной таблице находится футбольный клуб "Краснодар" (52 очка). На второй строчке располагается петербургский "Зенит" (50 очков). Третье место занимает московский "Спартак" (47 очков), а четвёртое место - московский ЦСКА (47 очков).
В следующем туре "Краснодар" дома сыграет против грозненского "Ахмата", "Зенит" примет подмосковные "Химки", "Спартак" отправится в гости к тольяттинскому "Акрону", а ЦСКА на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".
Непомнящий: "Зенит" оставил "Спартак" и ЦСКА в чемпионской гонке
Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС