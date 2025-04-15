«Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами...Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется). Глушакова убрали — команда вылетела в первую лигу. Возможно, история повторится. Когда-то я такое с «Химками» уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят! Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», — цитирует Глушакова «СЭ».
Денис Глушаков играл за «Химки» с июля 2024 года по февраль 2025 года. За это время он провёл 5 матчей в Российской Премьер-лиге и 3 матча в Кубке России. В феврале он расторг контракт с клубом и покинул «Химки».
После 24 туров Российской Премьер-лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Глушаков — об увольнении Артиги: можете писать, что я снова слил тренера
Экс-игрок «Химок» Денис Глушаков иронично прокомментировал отставку Франка Артиги с поста главного тренера подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"