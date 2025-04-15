Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Спартак
20:30
УралНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
22:00
БарселонаНе начат
Астон Вилла
22:00
ПСЖНе начат

Глушаков — об увольнении Артиги: можете писать, что я снова слил тренера

Экс-игрок «Химок» Денис Глушаков иронично прокомментировал отставку Франка Артиги с поста главного тренера подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"
«Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами...Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется). Глушакова убрали — команда вылетела в первую лигу. Возможно, история повторится. Когда-то я такое с «Химками» уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят! Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», — цитирует Глушакова «СЭ».

Денис Глушаков играл за «Химки» с июля 2024 года по февраль 2025 года. За это время он провёл 5 матчей в Российской Премьер-лиге и 3 матча в Кубке России. В феврале он расторг контракт с клубом и покинул «Химки».

После 24 туров Российской Премьер-лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится