"У "Краснодара" не дрожат коленки. Не считаю правильным говорить об обратном после одного поражения. "Зенит" в отдельно взятом матче просто был сильнее. Проиграть команде Семака — нормальное явление. "Краснодар" по-прежнему лидирует в турнирной таблице и имеет хорошие шансы на титул. Выиграют в следующем туре, и уже будет проще", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Краснодар" в 24 туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 потерпел поражение петербургскому "Зениту" со счётом 1:4. Несмотря на этот результат, команда Мурада Мусаева с 52-я очками продолжила занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "Краснодар" в субботу, 19 апреля, на своём поле сыграет против грозненского "Ахмата". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Борис Игнатьев: у "Краснодара" не дрожат коленки, проиграть "Зениту" — это нормально
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о футбольном клубе "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"