Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
18:00
РостовНе начат
Динамо
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
22:00
АрсеналНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
21:30
Кристал ПэласНе начат

Сулейманов: тренер считает, мне не надо играть. Буду довольствоваться тем, что дают

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что находится в хорошей форме, но получает ограниченное игровое время по решению тренера.
Фото: ФК "Локомотив"
«Как себя чувствую? Всё отлично. Я набрал кондиции и работаю в полную силу. Радуюсь жизни, но тренер считает, что в двух матчах мне не надо играть. По 10 минут в двух матчах — значит, будем довольствоваться тем, что дают», — заявил Сулейманов «Чемпионату».

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 голевую передачу. В общей сложности он провел 1178 минут на футбольном поле. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится