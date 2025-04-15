«Как себя чувствую? Всё отлично. Я набрал кондиции и работаю в полную силу. Радуюсь жизни, но тренер считает, что в двух матчах мне не надо играть. По 10 минут в двух матчах — значит, будем довольствоваться тем, что дают», — заявил Сулейманов «Чемпионату».
В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 голевую передачу. В общей сложности он провел 1178 минут на футбольном поле. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.
Сулейманов: тренер считает, мне не надо играть. Буду довольствоваться тем, что дают
Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что находится в хорошей форме, но получает ограниченное игровое время по решению тренера.
Фото: ФК "Локомотив"