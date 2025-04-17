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Источник: Артём Тимофеев продлил контракт с "Локомотивом"

Полузащитник Артём Тимофеев подписал новое соглашение с московским «Локомотивом», продлив контракт до лета 2026 года.

Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает Metaratings, 31-летний хавбек Артём Тимофеев продлил контракт с «Локомотивом» ещё на один сезон. Предыдущее соглашение футболиста истекало по окончании текущего чемпионата.

Тимофеев присоединился к «железнодорожникам» летом 2024 года, перейдя из грозненского «Ахмата» на правах свободного агента. С тех пор он провёл за команду 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол, а также 7 матчей в Кубке России. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

После 24 туров чемпионата России «Локомотив» располагается на шестой строчке в таблице, имея в активе 41 очко.

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