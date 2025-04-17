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Кирьяков: у "Динамо" проблема в завершающих стадиях, Тюкавина, конечно, не хватает

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о проблемах "Динамо" в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Честно говоря, думалось, что после зимней паузы динамовцы могут собраться и попытаться навязать борьбу за самые высокие места, как это было в прошлом сезоне. Но что-то пошло не так. "Динамо" сейчас имеет проблему в завершающих стадиях атаки, и Тюкавина, конечно, не хватает. Всё было наиграно, партнёры знали манёвры Тюкавина. Тюкавин знал, что ему будут давать передачи с его открываниями в определённые зоны", - заявил Кирьяков.

Лучший бомбардир московского "Динамо" в текущем розыгрыше РПЛ Константин Тюкавин выбыл из-за травмы до конца сезона. Футболист повредил крестообразные связки колена в первом матче весенней части РПЛ с "Ростовом" (1:1). После 24-х туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице с 43 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет девять очков.

В 25-м туре РПЛ подопечные Марцела Лички встретятся с "Рубином" в Москве. Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля.

Источник: Metaratings

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