"Думаю, "Динамо" точно уже не будет в тройке РПЛ, слишком много очков потеряли. Их реальное место на сегодня - шестое, может, пятое. Точно не выше. Будущее Лички? Не могу ничего сказать, есть руководство, лучше у них спросить, останется Личка или уйдет, - заявил Сафонов.
После 24 туров московское "Динамо" занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. В активе команды 43 набранных очка, а отставание от четвёртой строчки составляет четыре очка. В 25-м туре чемпионата России бело-голубые встретятся с казанским "Рубином" в Москве. Игра пройдёт в воскресенье, 20 апреля.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Сафонов: реальное место "Динамо" - шестое, может пятое, точно не выше
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о результатах московского "Динамо" в весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"