Сутормин: всегда приятно возвращаться в Петербург

"Всегда приятно возвращаться в Петербург, поэтому только положительные эмоции, за исключением, наверное, результата матча. Очень хотелось себя показать. Думаю, у нас были предпосылки, чтобы результат был другим, но не получилось. Просто "Зенит" — хороший соперник", - цитирует Сутормина "Чемпионат".
Вчера, 16-го апреля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:0 (3:0 - общ.) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Южане сыграют с московским "Локомотивом" во втором этапе полуфинала нижней сетки турнира.
Напомним, что Алексей Сутормин перешел в "Ростов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона. Полузащитник провел за южан во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.