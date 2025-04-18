«Зенит» — явный фаворит Кубка России. Но в одном матче может произойти все что хочешь. Радует, что и «Спартак», и ЦСКА показывают интересную игру. Мы видим замечательные матчи. А из одного матча может произойти все что угодно», — отметил Радимов «Матч ТВ».
Напомним, что в финале Пути РПЛ сыграют друг с другом «Зенит» и ЦСКА. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 30 апреля , ответный — в Москве на «ВЭБ Арене» 14 мая. Победитель данного противостояния отправится в Суперфинал, который состоится 1 июня в «Лужниках», а проигравший прекратит свое участие в турнире.
Также на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов «Спартак» сыграет с «Динамо» 29 апреля на своём поле, а «Локомотив» примет «Ростов» 30 апреля.
Радимов: "Зенит" — явный фаворит Кубка России
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов считает петербургскую команду фаворитом Кубка России, но не исключает неожиданных поворотов в борьбе за трофей.
Фото: ФК "Зенит"