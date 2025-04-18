Агент: "Химки" не расторгли контракт с Артигой

Агент испанского тренера Франка Артиги Дмитрий Селюк сообщил, что "Химки" до сих пор связаны контрактом с его клиентом.

Фото: ФК "Химки"





Напомним, ранее пресс-служба подмосковных "Химок" сообщила о расторжении контрактов с главным тренером Франком Артигой, а также его ассистентами по соглашению сторон. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Магомед Адиев.



Испанский специалист возглавлял красно-черных с лета прошлого года.



Сегодня, 18 апреля, появилась информация о том, что игроки основного состава решили завершить бойкот тренировок и вернулись на поле.



"Химки" по итогам 24 туров набрали 23 очка и находятся на 12-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.



Источник: - Артига не расторг контракт с "Химками". Сами ответьте, почему клуб не расторгает контракт. Конечно, тренер будет на контракте пока у клуба не будет денег, чтобы с ним расплатиться. Но это будет недолго. Артига хочет по-хорошему закрыть вопрос. Надеюсь, что клуб с ним закроет все вопросы без привлечения ФИФА и других органов.Напомним, ранее пресс-служба подмосковных "Химок" сообщила о расторжении контрактов с главным тренером Франком Артигой, а также его ассистентами по соглашению сторон. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Магомед Адиев.Испанский специалист возглавлял красно-черных с лета прошлого года.Сегодня, 18 апреля, появилась информация о том, что игроки основного состава решили завершить бойкот тренировок и вернулись на поле."Химки" по итогам 24 туров набрали 23 очка и находятся на 12-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.Источник: "Чемпионат"