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Агент: "Химки" не расторгли контракт с Артигой

Агент испанского тренера Франка Артиги Дмитрий Селюк сообщил, что "Химки" до сих пор связаны контрактом с его клиентом.
Фото: ФК "Химки"
- Артига не расторг контракт с "Химками". Сами ответьте, почему клуб не расторгает контракт. Конечно, тренер будет на контракте пока у клуба не будет денег, чтобы с ним расплатиться. Но это будет недолго. Артига хочет по-хорошему закрыть вопрос. Надеюсь, что клуб с ним закроет все вопросы без привлечения ФИФА и других органов.

Напомним, ранее пресс-служба подмосковных "Химок" сообщила о расторжении контрактов с главным тренером Франком Артигой, а также его ассистентами по соглашению сторон. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Магомед Адиев.

Испанский специалист возглавлял красно-черных с лета прошлого года.

Сегодня, 18 апреля, появилась информация о том, что игроки основного состава решили завершить бойкот тренировок и вернулись на поле.

"Химки" по итогам 24 туров набрали 23 очка и находятся на 12-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: "Чемпионат"

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