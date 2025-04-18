"Если наш каждый игрок будет самим собой, то нет команд в чемпионате, которые могут обыграть "Зенит". Иногда мы сами себя обыгрываем: в плане подхода к игре, борьбы, принятия решений", - приводит слова Тимощука Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком после 24-го тура имеет в своём активе 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице (отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка).
В следующем туре сине-бело-голубые в воскресенье, 20 апреля, на своём поле сыграет против подмосковных "Химок". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Тимощук назвал условие, при котором "Зенит" будет непобедим в РПЛ
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился своим мнением о потенциале петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"