- Весной "Динамо" выглядит слабее. Очевидно, что команде тяжело без Тюкавина. Не скажу, что оборона стала играть лучше. Нельзя отделять ее от средней линии и от атаки. Это связанные линии. Сейчас "Динамо" слабее своих прямых конкурентов, - сказал Батак Metaratings.
Напомним, в матче с "Ростовом" (1:1) в рамках 19 тура РПЛ Тюкавин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и не сыграет до конца текущего сезона. Ориентировочные сроки восстановления — около полугода. 6 марта Константина прооперировали в Мюнхене.
На данный момент команда Марцела Лички занимает пятую строчку в таблице, набрав 43 очка в 24 матчах. Следующий тур бело-голубые проведут дома с казанским "Рубином" 20 апреля.
Батак: "Динамо" слабее своих прямых конкурентов
Экс-игрок бело-голубых Радослав Батак оценил игру "Динамо" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Динамо"