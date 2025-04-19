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Игрок "Пари НН" Карапузов: судья прибил. Даже игрокам "Локомотива" смешно

Полузащитник нижегородского "Пари НН" Владислав Карапузов высказался о работе арбитров в матче 25 тура РПЛ с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Пари НН"
— Начали хорошо, потом судья прибил. Даже игрокам "Локомотива" смешно от того, что происходит в судействе.

— Ты видел эпизод с Каккоевым?

— Не только с этого эпизода, вообще в целом весь матч. По эпизоду на повторе, наверное, да, красная.

19 апреля нижегородский "Пари НН" в гостях в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграл против московского "Локомотива" и потерпел поражение со счётом 0:3. При этом в середине первого тайма главный арбитр Михаил Черемных показал прямую красную карточку защитнику гостей Никите Каккоеву.

Источник: "Матч ТВ"

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