- Это удаление. И ещё два года тюрьмы можно за это, потому что Годяев сейчас поедет в больницу. Безрассудная, глупая, неоправданная красная карточка, когда команде нужно набирать очки. Что касается игры, то "Локомотив" был на голову сильнее, - сказал Владислав в эфире "Матч ТВ".
Напомним, "Локомотив" в домашнем матче 25 тура РПЛ победил нижегородцев со счетом 3:0. В составе "железнодорожников" отличились Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев и Артем Карпукас. На 31 минуте полузащитник гостей Никита Каккоев был удален с поля.
Благодаря этой победе, московский клуб поднялся на пятую строчку, имея 44 очка в своем активе, однако "Динамо", ближайшего конкурента "железнодорожников", игра в запасе.
Радимов - об удалении игрока "Пари НН": два года тюрьмы можно за это
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о красной карточке полузащитника "Пари НН" Никиты Каккоева.
Фото: "Чемпионат"