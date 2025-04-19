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Титов - о победе "Спартака": если бы команда сегодня не выиграла, то про чемпионство можно было бы забыть

Экс-футболист "Спартака" Егор Титов прокомментировал важность победы для "Спартака" над "Акроном" (3:2).
Фото: "Чемпионат"
- Не сказать, что "Спартак" выпадал из чемпионской гонки. Нет, он в ней и был. Просто если бы команда сегодня не выиграла, то можно было бы уже окончательно забыть про чемпионскую гонку. Конечно, команда в гонке, ещё играть пять туров, - сказал Титов Metaratings.

19 апреля "Спартак" одолел на выезде "Акрон" со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Благодаря этой победе, красно-белые поднялись на вторую строчку, набрав 50 очков в 25 турах, однако "Зенит", который уступает "Спартаку" по личным показателям, имеет игру в запасе. На следующих выходных команда Деяна Станковича на своем поле примет ЦСКА. Встреча состоится 26 апреля.

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