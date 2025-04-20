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Галактионов прокомментировал высказывание Сулейманова о недостатке игрового времени

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу недавнего заявления нападающего команды Тимура Сулейманова, выразившего недовольство количеством предоставляемого игрового времени.
Фото: ФК "Локомотив"
«Я неоднократно говорил, не виня СМИ, что после матча ребята немного разгорячены и подходят сверхэмоционально к определенным моментам. Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник. Мы с Тимуром спокойно поговорили, все нюансы обсудили. Никаких проблем на сегодняшний день нет», — заявил Галактионов «СЭ».

Позднее футболист извинился перед тренерским штабом, отметив, что «наговорил лишнего» на эмоциях.

Летом 2024 года Тимур Сулейманов присоединился к команде «Локомотив», перестав быть игроком «Пари НН». Он перешёл на правах свободного агента.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 34 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 голевую передачу. В общей сложности он провел 1188 минут на футбольном поле. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.

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