«Я неоднократно говорил, не виня СМИ, что после матча ребята немного разгорячены и подходят сверхэмоционально к определенным моментам. Иногда эмоции лучше держать при себе, потому что это не лучший союзник. Мы с Тимуром спокойно поговорили, все нюансы обсудили. Никаких проблем на сегодняшний день нет», — заявил Галактионов «СЭ».
Позднее футболист извинился перед тренерским штабом, отметив, что «наговорил лишнего» на эмоциях.
Летом 2024 года Тимур Сулейманов присоединился к команде «Локомотив», перестав быть игроком «Пари НН». Он перешёл на правах свободного агента.
В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 34 матча во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 голевую передачу. В общей сложности он провел 1188 минут на футбольном поле. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.
Галактионов прокомментировал высказывание Сулейманова о недостатке игрового времени
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу недавнего заявления нападающего команды Тимура Сулейманова, выразившего недовольство количеством предоставляемого игрового времени.
Фото: ФК "Локомотив"