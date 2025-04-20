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Metaratings: "Спартак" интересуется полузащитником "Индепендьенте" Фелипе Лойоле

По информации СМИ, полузащитник аргентинского "Индепендьенте" Фелипе Лойола присутствует в лонг-листе московского "Спартака".
Фото: FotoBaires
Сообщается, что красно-белые рассматривают возможные варианты усиления состава на позиции центрального полузащитника в летнее трансферное окно.

Фелипе Лойола является игроком "Индепендьенте" с августа 2024 года. С тех пор центральный полузащитник в общей сложности принял участие в 36 официальных матчах, забил 5 голов, отдал 5 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек. Кроме того, на его счету 7 матчей в составе сборной Чили.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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