"Игра была нервная, соперник здорово оборонялся. Была непростая задача вскрыть защиту, при этом не ошибаясь при их контратаках. Замена снова сработала, забили прекрасный гол, но привезли ответный гол сами себе. Дальше не буду ничего обсуждать, надо держаться, не хочется получать штраф. Надо быть спокойным не только футболистам, но и нам, тренерам", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
Московский ЦСКА 20 апреля под руководством тренерского штаба во главе с Марко Николичем провёл домашний матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Благодаря этому результату "армейцы" набрали 48 очков и продолжили занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ЦСКА 26 апреля на выезде сыграют против московского "Спартака". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Николич - о ничьей с "Крыльями Советов": не буду ничего обсуждать, не хочется получать штраф
Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после ничьей с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА