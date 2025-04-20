"Готов ли вернуться в "Зенит", если по итогам хорошего сезона предложат? У меня действующий контракт с "Крыльями Советов", - приводит слова Сергеева "Советский спорт".
Иван Сергеев в сентябре 2024 года после 2,5 лет выступлений в составе петербургского "Зенита" перешёл в самарские "Крылья Советов", заключив контракт на срок до конца сезона-2026/27. С тех пор форвард принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 229-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Сергеев ответил на вопрос, готов ли он вернуться в "Зенит"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев ответил на вопрос о его возможном возвращении в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Крылья Советов"