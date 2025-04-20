"Боевая игра. Порадовали болельщиков. К сожалению, не обошлось без травм. Рустам в сознании, его увезли в больницу. Сейчас ничего больше добавить не могу", — приводит слова Рыскина "СЭ".
На 59-й минуте матча 25 тура РПЛ "Факел" - Ростов" вратарь гостей Рустам Ятимов во время приема мяча в верховой борьбе столкнулся с защитником хозяев Игорем Юргановым, после чего упал на газон и ударился головой. Голкипер не смог продолжить игру и был заменён.
Встреча завершилась победой "Ростова" со счётом 2:0.
Вратаря "Ростова" Ятимова после матча с "Факелом" увезли в больницу
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал о состоянии здоровья вратаря Рустама Ятимова.
Фото: ФК "Ростов"