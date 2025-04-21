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"Пари НН" направит жалобу в ЭСК РФС после матча с "Локомотивом"

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб готовит официальное обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры с «Локомотивом», завершившейся поражением со счётом 0:3.
Фото: ФК "Пари НН"
«Мы будем подавать с ЭСК РФС. Есть собранный контекст, который мы сейчас доформулируем и сегодня отправим. Попросим рассмотреть отмененный гол «Пари НН» и не удаление защитника «Локомотива» Самошникова», — заявил Мелик-Гусейнов «СЭ».

В конце первого тайма, на 45+3-й минуте, Дмитрий Воробьёв открыл счёт в пользу «Локомотива». После перерыва, на 56-й минуте, преимущество москвичей увеличил Сергей Пиняев. Точку в матче поставил Артём Карпукас, забив третий гол на 90+6-й минуте. Стоит отметить, что «Пари НН» с 31-й минуты играл в меньшинстве — за грубое нарушение с поля был удалён Никита Каккоев, получивший прямую красную карточку.

После 25 туров «Пари НН» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 20 очками.

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