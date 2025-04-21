«Мы будем подавать с ЭСК РФС. Есть собранный контекст, который мы сейчас доформулируем и сегодня отправим. Попросим рассмотреть отмененный гол «Пари НН» и не удаление защитника «Локомотива» Самошникова», — заявил Мелик-Гусейнов «СЭ».
В конце первого тайма, на 45+3-й минуте, Дмитрий Воробьёв открыл счёт в пользу «Локомотива». После перерыва, на 56-й минуте, преимущество москвичей увеличил Сергей Пиняев. Точку в матче поставил Артём Карпукас, забив третий гол на 90+6-й минуте. Стоит отметить, что «Пари НН» с 31-й минуты играл в меньшинстве — за грубое нарушение с поля был удалён Никита Каккоев, получивший прямую красную карточку.
После 25 туров «Пари НН» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 20 очками.
"Пари НН" направит жалобу в ЭСК РФС после матча с "Локомотивом"
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб готовит официальное обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры с «Локомотивом», завершившейся поражением со счётом 0:3.
Фото: ФК "Пари НН"