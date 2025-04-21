«С ЦСКА было много матчей, в которых мы могли выигрывать. Даже должны были в какой-то момент. Но мы их сыграли вничью или даже проиграли. Как и вчера, кто был ближе к победе в концовке — большой вопрос. Есть ли обида, что не реализовали свои моменты в конце? Она всегда есть. Я не знаю, что это — обида или оценка того, что было. Слово «обида» точно сюда не подходит. С ЦСКА мы не забили, а с «Рубином» нам прилетело (улыбается). Хотелось, чтобы мы чаще в таких ситуациях добирали», — заявил Осинькин «Чемпионату».
Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» 20 апреля провели друг с другом матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. У хозяев на 69-й минуте отличился Секу Койта, гости отыгрались на 74-й минуте после реализации пенальти в исполнении Ивана Сергеева.
Благодаря этому результату «Крылья Советов» набрали 27 очков и продолжили занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина 27 апреля дома сыграют против «Оренбурга».
Осинькин — о матче против ЦСКА: кто был ближе к победе в концовке — большой вопрос
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о ничьей (1:1) с ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ, отметив, что его команда вполне могла одержать победу.
Фото: ФК "Крылья Советов"