"Пока он не оправдывает, в общем-то, каких-то надежд, на которые клуб рассчитывал. Но с другой стороны, новый город, новая команда. Ему необходимо время для адаптации. Я думаю, если его подписали и если на него рассчитывают, то будут давать ему какое-то время. В принципе он должен показать себя", - приводит слова Кобелева "Спорт День за Днем".
Нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". По информации СМИ, сумма компенсации за переход форварда составила 10 миллионов евро. Контракт между игроком и сине-бело-голубыми был подписан по схеме "3+1".
После перехода в составе новой команды Соболев 25 раз появлялся на поле в официальных матчах, 4 раза поразил ворота соперников, 2 раза отдал одноклубникам голевые передачи, 3 раза получил от судей жёлтые карточки. На данный момент интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Кобелев: пока Соболев не оправдывает надежд "Зенита"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"