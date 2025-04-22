"Начинаются серьезные матчи. В следующие выходные "Зенит" поедет в гости к "Динамо", "Спартак" примет ЦСКА. Да и "Краснодару" будет сложно с махачкалинским "Динамо". До конца чемпионата все будут терять очки. Важно кто больше их наберет. Для питерцев потеря очков с "Динамо" может стать катастрофой, и им обязательно нужно побеждать", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
После 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 турнирную таблицу возглавляет футбольный клуб "Краснодар" (55 очков), следом за ним располагается петербургский "Зенит" (53 очков), а тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (50 очков).
В ближайшем туре "Краснодару" предстоит выездная встреча с махачкалинским "Динамо" (25 апреля в 19:30 мск), "Зениту" - гостевой матч против московского "Динамо" (26 апреля в 14:00 мск), а "Спартаку" - домашняя игра со столичным ЦСКА (26 апреля в 19:30 мск).
Наумов: для "Зенита" потеря очков с "Динамо" может стать катастрофой
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"