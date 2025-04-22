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Джованни Гонсалес: "Краснодар" готов к тому, чтобы стать чемпионом

Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес высказался о шансах "быков" стать чемпионами России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я думаю, что мы готовы к тому, чтобы стать чемпионами в этом сезоне. Главное – не допустить ошибок прошлого сезона. В команде хорошее настроение, мы едины. Думаю, все возможно", - приводит слова Гонсалеса "РБ Спорт".

После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар" набрал 55 очков, которые позволяют команде Мурада Мусаева на данный момент занимать первое место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.

Напомним, "Краснодар" в своей истории никогда не становился чемпионом России. Наилучшим достижением "быков" является завоевание серебряных медалей по итогам сезона-2023/24.

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