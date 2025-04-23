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Газизов: не думаю, что "Динамо" Махачкала надо стремиться к 11 воспитанникам в стартовом составе

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился мнением о формировании команды только из воспитанников клуба.
Фото: "Чемпионат"
- Не думаю, что нам надо стремиться к 11 воспитанникам в стартовом составе. Если надо бороться за самые высокие места, трудно делать это только своими воспитанниками, - сказал Шамиль Metaratings.ru.

На данный момент "Динамо" занимает десятую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 27 очков в 25 турах. В следующем туре махачкалинцы примут на своем поле "Краснодар". Встреча состоится 25 апреля в 19:30.

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