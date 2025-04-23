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Сычев - о предстоящем матче "Спартака" и ЦСКА: атакующая мощь красно-белых способна смять любую оборону

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от дерби между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
- Хотелось бы побольше голов, и предпосылки к этому есть. Атакующая мощь "Спартака" способна смять любую оборону, особенно если настрой будет как на домашний матч с "Зенитом",ЦСКА будет непросто справиться с такими яркими игроками. Но у команды Николича шикарная 5-месячная беспроигрышная серия, сбалансированный состав. Ставлю на победу "Спартака" и обе забьют, - сказал Дмитрий Odds.ru.

Напомним, ЦСКА, сыграв вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1, продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Российской Премьер-Лиги (6 побед и 3 ничьи).

Дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится 26 апреля в 19:30 на стадионе "Лукойл Арена". Команда Деяна Станковича, имея в своем активе 50 очков в 25 матчах, занимает третью строчку в чемпионате. Команда Марко Николича располагается на четвертом месте, набра 48 баллов в 25 встречах.

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