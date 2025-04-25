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Пименов: "Крылья Советов" готовы продать Сергеева только за большие деньги. 5 млн евро - это мало

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о возможной продаже форварда Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Естественно, мы нацелены сохранить Сергеева на следующий сезон. Если предложат хорошую сумму? Смотря какую. Мы готовы продать Сергеева только за большие деньги. 5 млн евро? Мало. Иван — слишком дорогой футболист, суперигрок. Вот "Динамо" купило Глебова за 8 млн евро. Суперигрок? Супер. А у нас есть человек, который делает результат. Сергеев стоит не дешевле Глебова", — приводит слова Пименова Sport24.

Нападающий Иван Сереев перешёл из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов" в сентябре 2024 года. По информации СМИ, сумма компенсации составила 2 миллиона евро.

Контракт между форвардом и клубом заключен на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Сергеев после перехода в самарский клуб принял участие в 20 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

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