Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
14:00
ЗенитНе начат
Нижний Новгород
14:00
АхматНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Спартак
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Урал
14:00
БалтикаНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат
Чайка
18:00
СочиНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
14:30
ЭвертонНе начат
Ньюкасл
17:00
ИпсвичНе начат
Саутгемптон
17:00
ФулхэмНе начат
Брайтон
17:00
Вест ХэмНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛестерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Вольфсбург
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
16:30
АугсбургНе начат
Хольштайн
16:30
Боруссия МНе начат
Бавария
16:30
МайнцНе начат
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Гавр
20:00
МонакоНе начат
Лион
22:05
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
19:15
Астон ВиллаНе начат

Кубок Испании

Новости
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Ловчев: у "Спартака" есть шансы побороться за чемпионство, а у ЦСКА - нет

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Будет довольно?таки равная игра. "Спартак" в атаке играет лучше, чем ЦСКА, у красно?белых индивидуально более сильные футболисты впереди. У ЦСКА же лучше защита. Я бы сказал, что предпочтительнее защита. У Спартака еще есть шансы побороться за первое место, а у ЦСКА — нет. Это должно будоражить футболистов", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Сегодня, 26-го апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и ЦСКА - встреча пройдет на "Лукойл Арене", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. После 25-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 очков.

ЦСКА занимает четвертое место с отставанием от лидера в 10 баллов. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербургский клуб отпразднует 100 лет со дня основания.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится