Ловчев: у "Спартака" есть шансы побороться за чемпионство, а у ЦСКА - нет

"Будет довольно?таки равная игра. "Спартак" в атаке играет лучше, чем ЦСКА, у красно?белых индивидуально более сильные футболисты впереди. У ЦСКА же лучше защита. Я бы сказал, что предпочтительнее защита. У Спартака еще есть шансы побороться за первое место, а у ЦСКА — нет. Это должно будоражить футболистов", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Сегодня, 26-го апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и ЦСКА - встреча пройдет на "Лукойл Арене", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. После 25-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8 очков.
ЦСКА занимает четвертое место с отставанием от лидера в 10 баллов. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербургский клуб отпразднует 100 лет со дня основания.