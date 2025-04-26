- Мы должны готовиться к каждому матчу. У нас хорошее настроение. Кокшаров? По тому, что у нас сейчас есть… Вполне возможно, что он выбыл до конца сезона, - сказал Виктор в эфире "Матч ТВ".
10 апреля 2025 года у нападающего «Пари НН» Александра Кокшарова диагностировали травму подколенного сухожилия.
26 апреля команда Виктора Гончаренко обыграла дома "Ахмат" со счетом 1:0, благодаря чему поднялась на 12 строчку, имея в своем активе 23 очка в 26 турах. Следующий матч нижегородцы сыграют на выезде с "Зенитом" 4 мая.
Гончаренко - о травме Кокшарова: вполне возможно, что он выбыл до конца сезона
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко высказался о травме нападающего нижегородцев Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"