Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
14:00
ОренбургНе начат
Химки
16:30
АкронНе начат
Рубин
19:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
12:00
ТорпедоНе начат
Уфа
14:00
ШинникНе начат
Сокол
15:00
ЧерноморецНе начат
Тюмень
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
17:15
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
13:30
ДженоаНе начат
Венеция
13:30
МиланНе начат
Интер
16:00
РомаНе начат
Фиорентина
16:00
ЭмполиНе начат
Ювентус
19:00
МонцаНе начат
Аталанта
21:45
ЛеччеНе начат
Наполи
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
16:30
УнионНе начат
Вердер
18:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
16:00
ЛилльНе начат
Нант
18:15
ТулузаНе начат
Монпелье
18:15
РеймсНе начат
Ланс
18:15
ОсерНе начат
Марсель
21:45
БрестНе начат

Кубок Англии

Новости
Ноттингем Форест
18:30
Манчестер СитиНе начат

Наумов: масштабной трансферной кампании в "Локомотиве" не будет, лидеры могут уйти

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о кризисе "железнодорожников" в концовке текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Никакой масштабной трансферной кампании у "Локомотива" летом не будет. Не вижу возможностей как-то усиливаться. Более того, они могут многих из основного состава потерять. Потеря лидеров - это будет самое страшное. А потери точно будут. Ряд футболистов не очень доволен положением клуба, понимают, что призёрами чемпионата в этой команде не стать", - заявил Наумов.

После 26 проведённых матчей "Локомотив" занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе подопечных Михаила Галактионова 45 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 13 очков. В матче 26-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) "Локомотив" ушёл от поражения благодаря пенальти на 75-й минуте, реализованному полузащитником Алексеем Батраковым.

На финише сезона "железнодорожники" проведут четыре встречи. Соперники - "Оренбург", "Факел", ЦСКА и "Акрон".

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится