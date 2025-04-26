"Никакой масштабной трансферной кампании у "Локомотива" летом не будет. Не вижу возможностей как-то усиливаться. Более того, они могут многих из основного состава потерять. Потеря лидеров - это будет самое страшное. А потери точно будут. Ряд футболистов не очень доволен положением клуба, понимают, что призёрами чемпионата в этой команде не стать", - заявил Наумов.
После 26 проведённых матчей "Локомотив" занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. В активе подопечных Михаила Галактионова 45 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 13 очков. В матче 26-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) "Локомотив" ушёл от поражения благодаря пенальти на 75-й минуте, реализованному полузащитником Алексеем Батраковым.
На финише сезона "железнодорожники" проведут четыре встречи. Соперники - "Оренбург", "Факел", ЦСКА и "Акрон".
Источник: Legalbet
Наумов: масштабной трансферной кампании в "Локомотиве" не будет, лидеры могут уйти
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о кризисе "железнодорожников" в концовке текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Локомотива"