"Краснодар" выиграл чудом и оторвался. Поэтому за четыре тура до конца, думаю, что сейчас уже процентов 60, что "Краснодар" может стать чемпионом. Первый раз в истории", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
"Краснодар" в 26 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 58 очков, которые позволяют команде Мурада Мусаева на данный момент занимать первое место в турнирной таблице. Отрыв "быков" от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - составляет 4 очка.
В оставшихся четырёх матчах "Краснодару" предстоят встречи против казанского "Рубина" (дома), московского ЦСКА (в гостях), "Оренбурга" (в гостях), московского "Динамо" (дома).
Мостовой в процентах оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в РПЛ
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о шансах "Краснодара" стать чемпионом России по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"