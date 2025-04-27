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Мирзов: "Химкам" надо было побеждать, не смогли удержать счет

Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов заявил, что подмосковная команда должна была побеждать "Акрон" (2:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Химки"
"Не получилось забить, интересная игра, но надо было побеждать. Не смогли удержать счёт. С игры тоже моменты были, надо двигаться дальше, - сказал Мирзов "Матч ТВ".

Сегодня, 27 апреля, "Химки" сыграли дома вничью с "Акроном" со счетом 2:2. Первыми забили гости усилиями нападающего Артема Дзюбы, после чего, еще до перерыва, химчане ответили двумя мячам. Во втором тайме защитник тольяттинской команды Эшковаль сравнял результат красивым ударом через себя.

После 26 сыгранных туров в активе "Химок" стало 24 очка, красно-черные поднялись на 12-е место турнирной таблицы. "Акрон" занимает десятую строчку в чемпионате с 28 баллами.

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