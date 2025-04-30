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Агент Комличенко и Сутормина допустил уход своих клиентов из "Ростова"

Александр Клюев, агент игроков "Ростова" Николая Комличенко и Алексея Сутормина, высказался о будущем своих клиентов.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы изначально приходили к этому штабу, к Валерию Георгиевичу [Карпину], работая с этим руководством. Сейчас происходят непонятные движения, ребята обеспокоены, мы обеспокоены. Посмотрим, как будет. Останется руководство или нет. Повторю, что мы приходили и хорошо знали это руководство, если будут какие-то изменения, то посмотрим. Прорабатываем все варианты", - приводит слова Клюева "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что нападающий "Ростова" Николай Комличенко и его партнер по команде полузащитник Алексей Сутормин входят в сферу интересов московского "Локомотива". Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего Комличенко составляет 4 миллиона евро, а 31-летнего Сутормина - 1,2 миллиона евро.

Напомним, Валерий Карпин по обоюдному согласию сторон покинул должность главного тренера "Ростова" в феврале 2025 года. При этом весь его тренерский штаб продолжил работу, а пост наставника занял аналитик команды Джонатан Альба.

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