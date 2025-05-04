"Мы на связи с "Оренбургом" на предмет нового контракта. В данный момент мы сосредоточены на возвращении Джимми на поле, а в конце сезона решим, какой вариант лучше всего подойдет для него", - сказал агент футболиста Хосе Луис Родригес "Чемпионату".
Марин выступает за "Оренбург" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне в активе футболиста четыре гола и один ассист в 24 матчах за команду в РПЛ и Кубке России. Контракт костариканца рассчитан до 30 июня 2025 года.
"Оренбург" идет в зоне прямого вылета из Премьер-Лиги, занимая 15-е место в турнирной таблице чемпионата.
Марин может продлить контракт с "Оренбургом"
Представители полузащитника Джимми Марина проведут переговоры с "Оренбургом" о новом контракте футболиста.
Фото: ФК "Оренбург"