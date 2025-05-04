Станкович: в очередной раз мы подарили сопернику 45 минут

- Мы готовили план на игру, обсуждали, но оказались не готовы. Удаление сильно повлияло на ход игр и на нас. Но в какой-то мере заставило действовать нас агрессивнее. Но в очередной раз мы подарили сопернику первые 45 минут, - сказал Станкович корреспонденту "Чемпионата".
Команда Деяна Станковича не смогла обыграть "Факел" на выезде (0:0), тем самым лишилась математических шансов на чемпионство в этом сезоне. На 25 минуте матча был удален полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.
На данный момент "Спартак" вернулся на третью строчку, сравнявшись с ЦСКА по очкам, однако у красно-синих игра в запасе. Факел занимает последнее место и отстает от зоны стыков на 7 очков.