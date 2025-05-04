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Семак - о дубле Соболева в матче с "Пари НН": нужно забивать больше

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выступление нападающего Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с "Пари НН" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Нужно было забить, чтобы почувствовать уверенность, потому что у него кроме голов было еще три стопроцентных момента, когда он бил в упор в первом тайме, во втором, ногой и головой. Хорошо, что забил, но реализация, уверенность, дай бог, чтобы он это почувствовал. Без реализации надеяться на победу или желать, чтобы матчи складывались полегче, невозможно. Нужно забивать больше", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Нападающий "Зенита" Александр Соболев попал в стартовый состав команды на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН". В этой встрече форварду удалось оформить дубль, который позволил петербургскому клубу одержать победу со счётом 2:1.

Для 28-летнего нападающего эта игра стала 27-м появлением на поле в официальных матчах. Теперь на его счету 6 забитых голов и 2 голевые передачи.

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